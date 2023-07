Berrettini e Melissa Satta verso il matrimonio, la soffiata degli amici

Fiori d'arancio in vista per Matteo Berrettini e Melissa Satta? A otto mesi dal primo incontro, avvenuto durante una cena a Miami, il tennista e la soubrette starebbero pensando al grande passo. A spifferarlo il settimanale Di Più, che avrebbe consultato alcuni amici vicini alla coppia. "Qui da noi si dice che una proposta di nozze potrebbe arrivare presto e sarebbe bellissimo, dopo tutto quello che hanno passato, vedere Matteo e Melissa all'altare", hanno rivelato delle fonti top secret. Per la Satta sarebbe il secondo matrimonio: dal 2016 al 2020 è stata sposata con Kevin-Prince Boateng.