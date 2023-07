Georgina Rodriguez e la cifra record per apparire su Vogue Portogallo

Georgina Rodriguez pronta a sbarcare sulla cover di Vogue Portogallo. Un sogno che si realizza per la compagna di Cristiano Ronaldo che dopo aver abbandonato il lavoro da commessa si è affermata come modella e influencer. Stando a quanto riporta Look, la Rodriguez incasserà ben 100mila euro per questa intervista sulla rivista patinata. Una cifra da record.

Georgina Rodriguez, compenso da capogiro per Vogue Portogallo

"Vogue Portogallo ha giocato molto bene le sue carte e Georgina è consapevole di non parlare regolarmente con la stampa del Paese. Ha voluto, in parte, fare l'occhiolino al Paese di Cristiano", ha spifferato una fonte all'interno del mondo della moda. "Non era mai successa una cosa del genere in Portogallo, non si sono mai viste queste cifre", ha aggiunto. Di recente Georgina è stata scelta anche come nuova testimonial della linea Marciano by Guess.