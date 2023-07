Belen e Stefano addio: arriva la frecciatina di Cecilia Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip in seguito all'ennesima rottura. I due non hanno ancora ufficializzato - ma neppure smentito - la separazione ma le recenti foto della soubrette argentina insieme ad un altro uomo , l'imprenditore Elio Lorenzoni , parlano chiaro. E ora arriva la frecciatina di Cecilia Rodriguez , da sempre molto legata alla sorella maggiore...

Belen, la frecciata di Cecilia Rodriguez a Stefano De Martino

"Ho fatto crescere il tuo cuore quando hai perdonato colui che non ti ha mai chiesto di perdonare", ha scritto Cecilia Rodriguez su Instagram aggiungendo: "Il consiglio del giorno". Per molti una frecciatina a Stefano De Martino, che sarebbe stato perdonato per l'ennesima volta da Belen. Molti fan non hanno però apprezzato tali parole: "Invece lui che le ha perdonato una figlia con un altro non conta…ridicoli", ha scritto un utente mentre un altro ha ricordato: "Cecilia tua sorella è indefinibile, poteva anche cercare di nascondersi un po’ ma il gossip è quello che conta".

Perché Belen e Stefano si sono lasciati di nuovo

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi del nuovo allontanamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due erano tornati insieme a dicembre 2021, dopo l'intensa quanto breve storia d'amore della showgirl con Antonino Spinalbese. La coppia si è conosciuta nel 2012 ad Amici ed è convolata a nozze l'anno successivo. Belen e Stefano hanno un figlio, Santiago, di dieci anni.