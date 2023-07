Belen, il messaggio criptico sui social: "Non mi sento uno schifo"

È finita la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino . La coppia si trova di nuovo al centro del gossip in seguito all' ennesima rottura . Non c'è ancora nessuna conferma ufficiale, ma neanche nessuna smentita sulle recenti foto della showgirl argentina con una nuova fiamma . E intanto, sui social, Belen ha postato un messaggio particolare .

Belen torna sui social: il messaggio

Belen, ripresa insieme all'imprenditore Elio Lorenzoni, è rimasta in silenzio per alcuni giorni sui social. È tornata solo ora e semplicemente condividendo il testo di una canzone: "Non significa che mi sento uno schifo. Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti. Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo". I suoi numerosi followers l'hanno interpretato come un messaggio su quanto sta succedendo negli ultimi giorni, ancora senza conferme o smentite ufficiali.