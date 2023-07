Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez amara: "Avere figli è difficile"

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez , dopo sei anni d'amore, sognano un bebè ma la cicogna tarda ad arrivare. La sorella di Belen ne ha parlato in un'intervista rilasciata al settimanale Chi: "Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato. Il matrimonio è un atto che lo sancisce , ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo".

Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e quel figlio che non arriva

Cecilia Rodriguez ha inoltre rivelato di essere ingrassata nell'ultimo periodo ma di non essere ancora in dolce attesa: "Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale. Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti". Intanto il matrimonio con Moser è stato rimandato: non verrà più celebrato ad ottobre.

Quando si sposano Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Le nozze tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono state rinviate per questioni organizzative alla primavera 2024. "Aspettiamo sua zia, che è impegnata con le elezioni in Argentina. Sarà l'anno prossimo, in primavera. E, come detto, ci vivremo tutta la vita".