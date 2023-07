Federica Pellegrini: "Gravidanza? Tutto intollerabile e assurdo"

Federica Pellegrini non ha preso molto bene gli ultimi gossip sulla sua vita privata. Secondo il settimanale Chi la Divina aspetterebbe un figlio dal marito Matteo Giunta : a dimostrarlo alcuni scatti al mare dell'ex nuotatrice in cui mostra un pancino sospetto. Pochi giorni fa da Sabaudia l’ex concorrente di Pechino Express ha invece pubblicato una storia su Instagram con un biglietto lasciato dal marito: "Amori miei, buongiorno. Torno presto", e accanto una tazzina di caffè e una emoji di un cuore. Un plurale sospetto, che ha alimentato ancora di più le voci sulla dolce attesa.

Federica Pellegrini è incinta davvero? La replica

In un'intervista a La Repubblica, Federica Pellegrini non ha né confermato né smentito la presunta gravidanza ma si è dimostrata piuttosto irritata per via del chiacchiericcio mediatico: "Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero". La Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati un anno fa a Venezia e non hanno mai nascosto la voglia di diventare genitori anche se senza alcuna fretta.