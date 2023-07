Stefano De Martino e il messaggio social per Belen: stanno ancora insieme?

Il gossip dell'estate impazza sotto l'ombrellone: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora insieme o si sono lasciati? Non è chiaro infatti se i due abbiano deciso nuovamente di separarsi o meno. Il settimanale Chi nei giorni scorsi ha immortalato la bella argentina in compagnia di Elio Lorenzoni , famoso imprenditore bresciano, scatenando le voci su una presunta nuova storia d'amore. Rumors che però è stato smentito dall'entourage di Belen, che ha precisato che non sia nulla di più se non un amico di famiglia.

La canzone per Belen: "Nessuna è più importante per me"

La presunta crisi sentimentale tra Stefano e Belen è alimentata però dai vari contenuti pubblicati sui social dai due. Fino a un mese fa la coppia era in vacanza sulle isole pontine insieme al loro figlio Santiago, a bordo proprio dello yacht che porta il nome del bambino, e si mostrava felice e innamorata. Eppure in questi giorni il conduttore di Stasera tutto è possibile ha pubblicato delle foto da Disneyland a Parigi, in compagnia solo del piccolo Santiago. Scatti che però precedono una Instagram stories con un video in cui Justin Timberlake canta "A song for you" ("Una canzone per te") di Leon Russel, brano del 1970. Un brano ricco di frasi d'amore importanti: da "Ora che siamo soli e canto questa canzone per te" a "Nessuna è più importante per me". Tattica usata in questi giorni anche da Belen, che sempre sui social aveva postato la copertina del brano "Ríe cuando puedas, Ilora cuando lo necesites", "Ridi quando puoi, piangi quando ne hai bisogno". Chissà cosa starà succendo tra i due...