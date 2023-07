Wanda Nara si curerà a Milano: la decisione presa insieme a Icardi

Wanda Nara ha deciso di curarsi in Italia, a Milano. Questa è la scelta presa insieme al marito Mauro Icardi, dopo una lunga chiacchierata familiare avvenuta lo scorso sabato sera. A riportare la notizia è il giornalista argentino Augusto Tartúfoli, opinionista del programma televisivo A la Tarde su América TV, che conferma, sempre secondo le proprie fonti, anche la diagnosi di leucemia per l'argentina. La salute di Wanda, che ha confermato sui social di avere dei problemi di salute e di aver scoperto un malessere a causa di alcuni valori preoccupanti senza però confermare il tipo di malore di cui soffre, continua a destare grande scalpore e preoccupazione, non solo in Europa ma soprattutto in Argentina.