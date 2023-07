Federica Pellegrini incinta: la mamma svela il sesso del bebè

Dopo il tenero e simpatico annuncio della gravidanza via social, la madre di Federica Pellegrini ha rivelato al settimanale Chi il sesso del nascituro: “Sì, è in arrivo una bambina”. Cinzia Lionello, questo il nome della mamma dell'ex nuotatrice, ha poi confermato di essere pronta “a fare la nonna e davvero non vedo l’ora“. Ancora: “Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”.