Zaccagni, "cosa fa Chiara Nasti col figlio in vacanza": la segnalazione

Qualche giorno di relax per Mattia Zaccagni prima dell'inizio della nuova stagione calcistica. Il giocatore della Lazio ha scelto la Costiera Amalfitana per una vacanza tranquilla insieme alla moglie Chiara Nasti, al figlio Thiago e ad alcuni amici. Momenti che, com'è solita fare, l'influencer napoletana ha immortalato con il suo smartphone e condiviso sui social network, dove è seguita da oltre due milioni di follower.

La segnalazione su Chiara Nasti e Zaccagni in Costiera Amalfitana

Tra complimenti e soliti hater un'utente ha raccontato su Instagram il suo incontro con Chiara Nasti, lasciando tutti di sasso. "Ti ho vista in spiaggia col tuo bambino e devo dire che sei una mamma dolcissima. Sono rimasta colpita dal fatto che facevi tutto da sola col bambino. Certo, questo è la normalità per tutti ma in questo caso mi ha colpito perché la settimana scorsa ho incontrato un'influencer che su Instagram fa tutta "la mamma faccio tutto io" e invece aveva con sé la filippina", ha fatto sapere.

"Chiara Nasti è una mamma dolcissima con il figlio"

"Questo per dire - ha aggiunto la fan - che oltre quello che vediamo e che si mostra, a volte anche solo per provocare chi davvero è limitato mentalmente, le persone sono molto altro. E tu sei stata una piacevole scoperta". Non è tardata ad arrivare la risposta di Chiara Nasti: "Ti ringrazio davvero tanto".