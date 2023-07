Madonna ringrazia i figli dopo la malattia: "Fortunata ad essere viva"

Madonna insieme ai figli dopo il malore

“L'amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina - dice Madonna - Un mese fuori dall'ospedale e posso riflettere. Come madre puoi davvero lasciarti coinvolgere dai bisogni dei tuoi figli e dal dare apparentemente infinito. Ma quando le cose sono finite i miei figli si sono davvero spesi per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza".