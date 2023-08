Damiano e Giorgia Soleri, rottura totale: anche i Maneskin la cancellano

ROMA - "Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più". Il verso è di un brano di Lucio Battisti e non dei Maneskin , ma rappresenta bene il modo in cui si sono lasciati dopo una lunga relazione Damiano David , il frontman della band romana, e la sua ormai ex compagna Giorgia Soleri .

Giorgia Soleri 'cancellata' da Damiano e dai Maneskin

Il primo indizio della rottura fu il video in cui si vedeva il 24enne cantante romano baciare un'altra donna, poi le confessioni di lei a spiegare come il rapporto tra i due non fosse mai stato monogamo. Ognuno per la sua strada fino ad arrivare al passo che in un mondo sempre più social sancisce la definitiva separazione: Damiano e Giorgia infatti non si seguono più su Instagram e gli altri componenti della band, una volta amici anche di lei, si sono schierati dalla parte del loro leader tanto che anche loro non figurano più nei contatti della 27enne influencer milanese.