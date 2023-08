Ilary Blasi porta la famiglia al cinema a vedere Barbie: il look è già virale

Un pomeriggio di relax totale in una calda giornata di pieno agosto a Roma. Ilary Blasi ha scelto Barbie, il film più chiacchierato del momento, per trascorrere una giornata insieme alla sua famiglia. Appuntamento in un cinema capitolino, tutti a raccolta. Come testimoniato dal settimanale Chi, con lei Ci sono le figlie Isabel e Chanel (avute dall’ex marito Francesco Totti). Quest’ultima accompagnata dal fidanzato Cristian Babalus. A completare il gruppo anche le due nipotine di Ilary.