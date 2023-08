Pellegri e Carolina Stramare stanno insieme, l'indizio social che ufficializza la storia

Nell'epoca social che stiamo vivendo basta poco, anche un minimo indizio per "ufficializzare" una storia d'amore. Non è da meno Pietro Pellegri, ventiduenne attaccante del Torino, che ha usato il suo profilo su Instagram per postare una storia che è già una conferma: uno scatto che ritrae Carolina Stramare, ex Miss Italia e protagonista dell'ultima edizione di Pechino Express, in una cena a base di pizza e Coca Cola che conferma il flirt. Per togliere ogni dubbio residuo, ecco spuntare l'emoticon con un cuore rosso con tanto di tag. Più chiaro di così...