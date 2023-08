Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti beccati insieme: le prime foto

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti stanno trascorrendo le vacanze estive insieme, alle Eolie. Il cantante e la giornalista, come confermano le immagini pubblicate da Diva e Donna, sono una coppia. I rumors si rincorrevano da mesi. Per loro, nell’estate 2023, dunque, è scoppiato l’amore alla luce del sole tra baci, carezze e sorrisi durante un giro in barca.