Buffon, dopo l'addio al calcio spunta un impegno importante con Ilaria D'Amico

Dopo l'addio al calcio giocato Gigi Buffon è pronto per un altro impegno importante: il matrimonio con Ilaria D'Amico. “Ora che Gigi non dovrà più vagare di città in città tutte le domeniche a parare palloni, i tempi possono essere maturi per suggellare questo amore”, assicura Diva e Donna. Del resto il portiere lo aveva promesso alla compagna giornalista e conduttrice qualche anno fa: "Le nozze? Quando smetterò di giocare".

Gigi Buffon pronto a sposare Ilaria D'Amico

Ilaria D'Amico non ha mai nascosto il desiderio di diventare la moglie di Gigi Buffon, alla quale è legata dal 2014. I due hanno un figlio, Leopoldo Mattia. "Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario. Credo che, quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica. Lui dice sempre: "Facciamolo quando smetto di giocare". E io: "Guarda che non intendo sposarmi con il bastone". Di recente Alena Seredova, ex di Buffon, ha sposato Alessandro Nasi.