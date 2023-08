Stefano De Martino e la gag con il piccolo Santiago: il messagio nascosto è per Belèn?

La frase in napoletano è per Belèn?

Stefano è a New York per trascorrere delle vacanze con il figlio Santiago tra visite al MoMa (Museum of Modern Art di New York), spettacoli di teatro e tantissime altre attività divertenti e passeggiate per le vie della Grande Mela. E questa volta per far ridere il figlio, si è cimentato in una gag in napoletano. Nel video pubblicato sulle storie Instagram si vede uno schermo con una paperella di plastica nella vasca da bagno e la voce di De Martino che in napoletano dice ridendo: "L'acqua è poca" e Santiago che gli risponde in napoletano: "e 'a papera nun galleggia". Sono in molti però a cogliere il significato nascosto dietro la frase in dialetto usata soprattutto quando "le cose vanno veramente male, in quanto mancano i beni essenziali per portare a termine i piani". Sarà davvero un messaggio per Belèn Rodriguez?