Maria Teresa Ruta e i tradimenti di Goria: "Un'agenda, 2mila donne e stelline"

Maria Teresa Ruta ha ricordato in un'intervista al Corriere della Sera il suo matrimonio con Amedeo Goria, finito a causa dei ripetuti tradimenti di lui. Il primo incontro è avvenuto grazie al lavoro: negli anni Ottanta erano entrambi giornalisti sportivi. "Mi giurò: “Sono innamorato davvero, per te potrei anche fare un matrimonio bianco, non ho fretta”. Di sicuro è stato un matrimonio d’amore. Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato", ha fatto sapere l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.