Chiara Nasti spaventata dall'ultima richiesta di Zaccagni: "Calma"

Chiara Nasti ha risposto ad alcune domande dei suoi follower, non nascondendo un certo timore per l'ultima richiesta arrivata dal marito Mattia Zaccagni. I due stanno insieme dal 2021 - galeotta è stata una vacanza a Ibiza dove si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune - e sono ufficialmente sposati dallo scorso giugno.