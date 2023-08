Miriam Leone incinta: la prima foto col pancino fa impazzire tutti

Primo figlio in arrivo per Miriam Leone (anche se al momento non è chiaro se si tratta di un maschietto o una femminuccia). Dopo aver annunciato la gravidanza in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attrice ha postato sui social network una foto in cui mostra il pancino che cresce. Al tramonto, in spiaggia, l'ex Miss Italia è raggiante e al settimo cielo. L'immagine ha mandato in fibrillazione i fan: meraviglia, bellezza, splendore, sono solo alcuni degli aggettivi utilizzati dai follower.