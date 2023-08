300mila euro a Margot Robbie: ecco per fare cosa, l'incredibile offerta

Margot Robbie , tra le attrici più pagate a Hollywood dopo il successo di Barbie , ha ricevuto una offerta incredibile: trecentomila euro in cambio delle foto dei suoi piedi. A fare la proposta la piattaforma Fun With Feet, dove le persone possono acquistare e vendere foto dei loro piedi.

Margot Robbie piedi: 300mila euro per le foto dell'attrice

"Cara Margot, mi chiamo Liz e faccio migliaia di foto di piedi su Fun With Feet. Mi piacerebbe collaborare con te per alcuni contenuti ispirati a Barbie", ha chiesto una rappresentante del sito in una lettera indirizzata alla Robbie. La stessa offerta è stata fatta a Ryan Gosling, che nel film indossa i panni di Ken. Al momento nessuno dei due ha accolto il piccante invito.

Margot Robbie piedi: le parole dell'attrice australiana

Non è la prima volta che i piedi di Margot Robbie fanno notizia. In una vecchia intervista la 33enne ha ammesso: "Avevo da poco iniziato a lavorare e non mi ero mai googlata fino a quel momento. Così ho digitato nel motore di ricerca ‘Margot Robbie’ e prima di finire di inserire le ultime lettere mi era già uscito come consigliato ‘Margot Robbie piedi’. Mi sento davvero lusingata dal fatto che le persone mostrino un simile entusiasmo verso i miei piedi. Penso che sia bello, non mi mette affatto a disagio. Penso sia una cosa molto bella”.