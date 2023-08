Britney Spears, il divorzio è ufficiale: le parole di Sam Asghari

Perché Britney Spears e il marito Sam Asghari si sono lasciati

Sam Asghari non ha rivelato i motivi della rottura con Britney Spears. Secondo TMZ, però, il 29enne avrebbe scoperto un tradimento da parte dell'ormai ex moglie con un membro del suo staff. Tradimento che sarebbe avvenuto nella loro casa. Non solo: sembra che la Spears abbia preso a pugni Sam mentre dormiva. In più Asghari era piuttosto preoccupato dall'ossessione di Brit per i coltelli. La 41enne avrebbe disposto coltelli in ogni stanza della sua villa, anche in camera da letto, per paura di eventuali aggressioni.

La storia d'amore tra Britney Spears e Sam Asghari

Britney Spears e Sam Asghari si sono conosciuti e innamorati nel 2016 sul set di un videoclip. Lui, 13 anni più giovane della popstar, è un modello-trainer-attore di origini iraniane che si è trasferito da Teheran negli Stati Uniti a 12 anni al seguito della famiglia. La sua attività principale ruota attorno al mondo del fitness: nel 2020 ha lanciato il suo programma Asghari Fitness attraverso cui propone programmi di workout e alimentazione personalizzati. Le nozze con Britney sono state celebrate nell'estate 2022: la coppia ha dovuto fare i conti pure con un aborto spontaneo. Tra i migliori amici di Sam l'ex calciatore Alessandro Del Piero.