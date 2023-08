Britney Spears conferma il divorzio: "Non sopporto più il dolore"

Britney Spears ha rotto il silenzio in merito ai gossip degli ultimi giorni e confermato il divorzio da Sam Asghari . I due, insieme dal 2017, erano convolati a nozze un anno fa. "Come tutti sanno, io e Sam non stiamo più insieme", ha premesso la cantante in un video condiviso sui social network. "Sei anni sono tanti per stare con qualcuno, quindi sono un po' scioccata" , ha aggiunto e poi ancora: "Onestamente non sono affari di nessuno, ma non ce la faccio più a sopportare il dolore".

Britney Spears e il marito Sam Asghari non stanno più insieme

"Ho ricevuto così tanti messaggi dagli amici che mi fanno sciogliere il cuore", ha fatto sapere Britney Spears, "vi ringrazio. Ho suonato forte per troppo tempo e il mio Instagram può sembrare perfetto, ma è lontano dalla realtà, e penso che lo sappiamo tutti". Ha inoltre rivelato che le "piacerebbe mostrare le mie emozioni e le mie lacrime, come mi sento veramente, ma per qualche motivo ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze".

Britney Spears e le parole sul padre

Britney Spears ha ammesso che per suo padre lei doveva essere come un soldato, altrimenti "sarei stata mandata in posti dove essere riparata dai dottori. Ma è stato allora che ho avuto più bisogno di una famiglia. Dovremmo essere amati incondizionatamente, non a certe condizioni. Quindi sarò più forte che posso e farò del mio meglio. E in realtà sto andando davvero dannatamente bene. Comunque buona giornata e non dimenticate di sorridere".

Perché Britney Spears e il marito Sam Asghari si sono lasciati

Né Brit né Sam hanno rivelato i motivi della rottura. Secondo TMZ, però, Asghari avrebbe scoperto un tradimento da parte dell'ormai ex moglie con un membro del suo staff. Tradimento che sarebbe avvenuto nella loro casa. Non solo: sembra che la Spears abbia preso a pugni Sam mentre dormiva. In più il 29enne era piuttosto preoccupato dall'ossessione di Brit per i coltelli. La 41enne avrebbe disposto coltelli in ogni stanza della sua villa, anche in camera da letto, per paura di eventuali aggressioni.

La storia d'amore tra Britney Spears e Sam Asghari

Britney Spears e Sam Asghari si sono conosciuti e innamorati nel 2017 sul set di un videoclip. Lui, 13 anni più giovane della popstar, è un modello-trainer-attore di origini iraniane che si è trasferito da Teheran negli Stati Uniti a 12 anni al seguito della famiglia. La sua attività principale ruota attorno al mondo del fitness: nel 2020 ha lanciato il suo programma Asghari Fitness attraverso cui propone programmi di workout e alimentazione personalizzati. Le nozze con Britney sono state celebrate nell'estate 2022: la coppia ha dovuto fare i conti pure con un aborto spontaneo. Tra i migliori amici di Sam l'ex calciatore Alessandro Del Piero.