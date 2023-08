"Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser siete parassiti sociali": cosa è successo

Haters in azione contro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Alcuni internauti non hanno gradito le recenti foto della coppia nata al Grande Fratello Vip 2017. Scatti dell'ultima vacanza in Provenza e del successivo ritorno a Trento, immersi nella natura tra piscina e pranzi con vista mozzafiato. "È dall'inizio dell'estate che postate foto dove siete in giro, mi chiedevo quando tornate a lavorare...che sciocca, a volte dimentico che i parassiti sociali non tornano a lavorare perchè non lavorano", ha scritto inviperita una utente.