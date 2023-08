Belen nel caos: prima le lacrime per De Martino, poi in vacanza con Elio?

Belen Rodriguez ancora regina del gossip italiano. Da mesi non si fa che parlare dell'ennesima rottura con Stefano De Martino e di un nuovo potenziale amore, l'imprenditore Elio Lorenzoni . Fino ad oggi i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i pettegolezzi ma la soubrette argentina continua a condividere su Instagram foto e video che sembrano fare riferimento alla sua travagliata vita sentimentale, degna di una telenovela.

Belen in lacrime su Instagram per Stefano De Martino

Nell'ultimo video condiviso tra le storie Belen Rodriguez è apparsa con gli occhi lucidi. Lacrime che non sono state accompagnate da alcuna didascalia e che secondo molti sarebbero riferite a Stefano De Martino, con il quale la 38enne continua ad avere un rapporto tira e molla dal 2012. Pare che il nuovo allontanamento sia arrivato a causa di un tradimento dell'ex ballerino di Amici. Belen ha condiviso poco tempo fa il video di alcuni cervi dalle lunghe corna, senza però fornire ulteriori dettagli.

Belen in vacanza con Elio Lorenzoni e la famiglia

Se Belen si è mostrata in lacrime, diversa è stata la scelta della madre Veronica Cozzani, anche lei molto attiva sui social network. La donna, ex insegnante oggi in pensione, ha postato una foto in cui si vedono in piscina la figlia ed Elio Lorenzoni che giocano insieme a Luna Marì, la bambina che la Rodriguez ha avuto nel 2021 dall'ex compagno Antonino Spinalbese. Elio sta dunque trascorrendo le vacanze con Belen e la sua famiglia ad Albarella: solo un amico o qualcosa di più? Lo scopriremo solo vivendo...