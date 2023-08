Paola Di Benedetto, risposta di fuoco a un hater su Bellanova

Le piattaforme social ormai sono diventate una gogna pubblica, dove invidia e cattiveria non mancano. L’ennesimo caso coinvolge Paola Di Benedetto che aveva avuto modo di postare una foto con Raoul Bellanova , terzino del Torino.

La polemica della conduttrice

La conduttrice ha pubblicato uno scatto con il suo nuovo fidanzato, ma non tutti sembrano aver gradito, puntando il dito sulla differenza di età. "E il bimbo di 20 dov’è?" - è stato uno dei commenti più aggressivi - ma la risposta di Paola Di Benedetto non si è fatta attendere: "Quale tipo di frustrazione personale ti affligge per scrivere un commento di questo tipo?".