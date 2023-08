Leonardo DiCaprio ha una nuova fiamma: ecco chi è Vittoria Ceretti

Un'altra giovane modella per Leonardo DiCaprio. Questa volta l'attore 48enne è stato pizzicato con la bellissima top model italiana Vittoria Ceretti . I due sono stati beccati mentre mangiavano un gelato a Santa Barbara: poi sono andati via sul Suv nero del divo di Hollywood. DiCaprio e Vittoria erano stati avvistati insieme già lo scorso maggio in Francia, qualche giorno prima dell'inizio del Festival di Cannes. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la liaison. La Ceretti è molto amica di Gigi Hadid , modella che avrebbe avuto un flirt con Leo qualche tempo fa.

Leonardo DiCaprio: chi è Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti, classe 1998, è una top model italiana. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda dopo aver vinto a soli 14 anni il prestigioso concorso Elite Model Look. Ha al suo attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand come Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Balenciaga, Givenchy, Louis Vuitton. Nel 2021 è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo. La 25enne ha amato il cantante Tony Effe della Dark Polo Gang e nel 2020 è convolata a nozze, a Ibiza e in gran segreto, con il deejay Matteo Milleri. I due si sono detti addio qualche mese fa.