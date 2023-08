Belen, nella stoccata social per Stefano De Martino c'è un dettaglio che fa impazzire i fan

Ancora una frecciata di Belen Rodriguez nei confronti di Stefano De Martino . Ormai non è più una novità: i due si sono allontanati di nuovo. Ignoti i motivi di questa ennesima rottura anche se qualcuno ha parlato di tradimenti da parte dell'ex ballerino di Amici. Nelle ultime immagini condivise sui social network Belen è a cavallo e la frase utilizzata come didascalia è una chiara stoccata all'ex marito: "Ora mi sento di nuovo bene".

Belen a cavallo: il dettaglio fa impazzire i fan

Una dichiarazione che lascia spazio a pochi dubbi: Belen Rodriguez non è stata bene nell'ultimo periodo ma ora, grazie al supporto della sua famiglia, degli amici e dei fan, è tornata a sorridere. Pure quando parla di temi così profondi e intimi la soubrette argentina è sexy: nelle foto ha scelto di non indossare il reggiseno. Capezzoli in bella vista che hanno mandato in estati i tanti follower della 38enne.

Belen e le foto con Elio Lorenzoni

Intanto il settimanale Grand Hotel ha paparazzato Belen in compagnia di Elio Lorenzoni, indicato di recente come suo nuovo compagno. L'uomo ha trascorso qualche giorno di vacanza insieme alla showgirl e alla sua famiglia ad Albarella. Al momento, però, la Rodriguez non ha ancora confermato - ma neppure smentito - questa liaison.