Zaira Nara, l'incredibile cambio look lascia di stucco i fan

Zaira Nara stupisce tutti con un nuovo look. La sorella di Wanda, conosciuta per il suo fisico statuario e i capelli scuri, ha cambiato completamente la sua acconciatura, passando ad un biondo platino. La modella e presentatrice argentina ha postato le immagini del suo nuovo look sui social, scatenando tanti commenti positivi, e qualche critica.