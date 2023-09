Belen e Elio: arriva il patto tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Cambiamenti importanti nella vita di Belen Rodriguez. Da qualche mese la soubrette ha archiviato la sua relazione tira e molla con il marito Stefano De Martino e si è buttata a capofitto in un nuovo rapporto, quello con l'imprenditore Elio Lorenzoni. In realtà i due, come ammesso dalla stessa argentina, si conoscono da oltre dieci anni: sono sempre stati amici ma solo di recente sarebbe scoppiata la passione tra i due. Il settimanale Chi fa sapere, però, che né De Martino né Antonino Spinalbese hanno mai saputo di questa amicizia tra la Rodriguez e Lorenzoni. Ora la coppia si è concessa una fuga romantica in montagna, sulle Dolomiti, dove la sorella di Cecilia Rodriguez è apparsa sorridente e spensierata.