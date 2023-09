Leonardo DiCaprio bacia Vittoria Ceretti: è amore con la top model italiana

È amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti. Page Six ha diffuso un video in cui si vedono i due che si baciano a notte fonda in un club spagnolo, l'Hï Ibiza. L'attore e la modella italiana, in disparte, si sono lasciati andare ad un momento di passione. DiCaprio indossava un cappellino sportivo mentre la Ceretti, con i capelli raccolti in una elegante coda di cavallo, sfoggiava un top monospalla di paillettes. Stando ai gossip Leo e Vittoria si sarebbero conosciuti lo scorso maggio al Festival di Cannes, grazie ad alcuni amici in comune. Qualche settimana fa sono stati paparazzati a Santa Barbara, in California, mentre mangiavano un gelato. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora arrivata da parte dei diretti interessati.