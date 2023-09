Al Pacino scaricato dalla baby fidanzata: 3 mesi fa è nato il figlio della coppia

Ennesimo colpo di scena nella vita privata di Al Pacino. L'attore 83enne è stato mollato dalla fidanzata 29enne, conosciuta nel 2022: tre mesi fa è nato il figlio della coppia, Roman. Noor Alfallah, produttrice cinematografica e influencer, ha chiesto la piena custodia del bambino, come spifferato da The Blast. Secondo il tabloid nella documentazione del tribunale non sarebbe stato indicato un importo per il mantenimento del figlio: si legge che sarà il giudice a deciderlo. La Alfallah avrebbe chiesto alla star di pagare le spese legali per la separazione.