Ivana Icardi dribbla la gaffe del governo spagnolo con ironia

MADRID (Spagna) - Il successo ottenuto nell’ultima coppa del Mondo femminile ha mandato in tilt la Spagna. Al di là della vicenda legata al bacio rubato dal presidente federale Rubiales alla giocatrice Hermoso - oggi la calciatrice ha presentato la denuncia per molestie - anche il Governo spagnolo ha commesso un clamoroso errore assegnando erroneamente la medaglia d'oro dell'Ordine Reale al Merito Sportivo alla sorella di Mauro Icardi, centravanti argentino del Galatasaray, al posto di Ivana Andres , campionessa del mondo con la Nazionale.

Icardi, la risposta ironica della sorella

La vicenda non ha preso in contropiede Ivana Icardi, sorella dell’ex bomber dell’Inter che nella vita fa l’influencer, e che oggi è tornata a scrivere sul suo profilo social. “Adesso voglio una medaglia solo per aver dovuto sopportare che tutti i miei amici e conoscenti si congratulassero con me più oggi che per il mio compleanno”. Evidentemente l’errore del Governo spagnolo è diventato virale, al punto di scatenare gli amici e i conoscenti di Ivana Icardi.