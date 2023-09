Rihanna di nuovo mamma: svelato il nome della seconda figlia

Fiocco rosa per Rihanna: la cantante è diventata mamma per la seconda volta dopo aver annunciato la gravidanza durante la sua performance al Super Bowl. Come fa sapere The Blast, che è entrato in possesso del certificato di nascita, l'artista ha dato alla luce lo scorso 1 agosto una bambina. La piccola, nata dall'amore con A$AP Rocky, è stata chiamata Riot Rose. Il primogenito della coppia, RZA Athelston Mayers, è nato a maggio 2022.