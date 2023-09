Kanye West rischia un multa salata per gli atti osceni di Venezia

Continua a far discutere il caso di Kanye West a Venezia. Il rapper è stato paparazzato con la moglie in atteggiamenti intimi a bordo di un'imbarcazione, con il cantante statunitense coi pantaloni visibilmente abbassati e le natiche nude al vento, mentre la testa di Bianca Censori era china sul suo grembo. Stando a quanto riporta Il Giornale la coppia è formalmente indagata e rischia una multa da 3.300 euro. I vigili della città stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per capire se sia stato commesso un atto contro la pubblica decenza.