Elisabetta Canalis si diverte con l'hockey da tavolo

La nuova vita di Elisabetta Canalis

Da qualche mese Elisabetta Canalis è divorziata: è giunto al termine il suo matrimonio con Brian Perri, che aveva sposato in Sardegna nel 2014. Alla base della rottura differenze inconciliabili, anche se la diretta interessata non ha ancora mai parlato apertamente della faccenda. Oggi la 44enne è legata al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. La Canalis ha però scelto di restare a vivere a Los Angeles per il bene della figlia Skyler Eva.