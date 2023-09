Sonia Bruganelli torna con Bonolis? Le parole che non ti aspetti

La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

"Ci sono gli avvocati di mezzo?", ha domandato Silvia Toffanin. "Di questo preferirei non parlarne, dico solo che ci stiamo separando - ha replicato Sonia Bruganelli - Non sono cose che mi fa piacere far sapere. Se vado dall'avvocato o non vado dall'avvocato, se abbiamo la separazione o la comunione dei beni. Sono cose che non voglio far sapere. Non sono cose importanti a oggi. Oggi è importante che ci si rispetti reciprocamente". La Bruganelli ha rivelato anche il motivo per il quale inizialmente la rottura è stata smentita: "Eravamo alle Maldive per parlare della nostra separazione, i nostri figli e le nostre mamme non sapevano niente e quello è stato l'unico modo per tranquillizzare tutti e mandare i nostri figli a scuola il giorno dopo".

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tornano insieme?

"Vi rinnamorerete?", è stata la domanda della conduttrice di Verissimo. "Chi può dirlo, non ci sono ostacoli, ci stiamo ristudiando da separati. È difficile trovare un uomo così moderno, mi ha insegnato la libertà. Non escludo un ritorno o che se trova una più giovane e bella io possa arrabbiarmi. Non ci sono stati e non ci sono attualmente altri compagni di mezzo, nessuno ha mentito su qualcosa, abbiamo parlato tanto", ha risposto Sonia che ha chiarito che la rottura è avvenuta perché lei e Bonolis si trovavano ormai in due fasi diverse della loro vita. Desideri e aspirazioni che non combaciavano più. Restano pero stima e affetto e chissà... un eventuale e futuro ritorno di fiamma.