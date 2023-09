Alena Seredova sul tradimento di Buffon: la verità sugli "amici del calcio"

Il dolore del tradimento ancora riecheggia nel cuore di Alena Seredova. Il matrimonio finito con Gigi Buffon è un tasto dolente, non solo per la showgirl ceca. Dopo tanta sofferenza, adesso è riuscita a voltare pagina grazie all'amore con Alessandro Nasi, sposato questa estate. In una recente intervista a Harper’s Bazar, Alena ha raccontato delle nuove verità sul periodo in cui scoprì che Gigi la tradiva con Ilaria D'Amico.