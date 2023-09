Retroscena Wanda Nara, L-Gante confessa: "Ecco cosa c'è stato tra noi"

La rivelazione di L-Gante

Tuttavia, dopo aver scontato la sua pena di 100 giorni in carcere, il cantante ha confessato a Vorterix che Wanda fosse a conoscenza della sua situazione. “Le importava ed era presente. Mia mamma me lo ha fatto sapere. Anche se non ho avuto contatti , ho parlato con lei. Lei è la migliore, pure se non abbiamo una relazione o altro". L-Gante ha poi sottolineato che tra i due c'era qualcosa di più di una semplice amicizia: “Quello che posso dirti è che nella mia vita ho avuto una sola ragazza, Tamara. In seguito, la cosa più vicina a una relazione che ho avuto è stata Wanda, e basta”.