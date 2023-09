Carolina Stramare e Pellegri, passione e amore tra baci e abbracci

GENOVA - Quando c’è l’amore, c’è tutto. L’attaccante del Torino Pietro Pellegri , dopo un avvio di carriera promettente con il Genoa, non è più riuscito a riemergere ai suoi livelli. Il trasferimento nel Principato di Monaco e un grave infortunio al ginocchio hanno rallentato un percorso che sarebbe potuto essere sfolgorante. Attualmente l’attaccante ligure gioca nel Torino , e domenica sera è tornato in campo per qualche minuto contro la Roma.

Una coppia in salute

Per fortuna, al di là della carriera, c’è l’amore. La sua storia con l’ex miss Italia Carolina Stramare va a gonfie vele. I due si frequentano ormai da qualche tempo e vanno d’amore e d’accordo. la testimonianza arriva direttamente dal profilo Instagram della modella che - per una volta - ha pubblicato una stories con il proprio fidanzato. Quella che di per sé potrebbe sembrare una cosa del tutto normale, appare invece eccezionale considerando la grande riservatezza di Carolina che non pubblica mai frammenti della propria vita privata.