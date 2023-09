De Martino senza freni: dove e quando dirà tutta la verità su Belen

ROMA - Stefano De Martino parlerà senza freni in tv, toccando vari temi, in primis il rapporto con Belen Rodriguez . L'appuntamento è fissato per stasera (26 settembre) in prima serata su Rai 2. De Martino, infatti, sarà ospite insieme ad Arisa della prima puntata della nuova stagione di Belve , programma condotto da Francesca Fagnani che ha riscosso tantissimo successo tra i giovani.

De Martino in tv e la storia con Belen

"Il mio matrimonio non è finito per colpa di un tradimento“, frase dell'anticipazione dell'intervista di De Martino a Belve. Poi è stato stuzzicato dalla Fagnani: “Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell'esclusività dei sentimenti“. Si è passati successivamente alla sfera lavorativa: “Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto”. E sull'ipotesi Sanremo ha detto: “È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco”. Nel corso dell'intervista De Martino ha anche messo il focus sulla sua infanzia a Torre Annunziata: “Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita: il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio”.