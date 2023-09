Tiziano Ferro torna a parlare del suo momento difficile: "Mi piange il cuore”

Tiziano Ferro, la stories su Instagram

Era tutto pronto per la pubblicazione del libro “La felicità al principio”, ma il cantante di Latina non potrà presenziare alla pubblicazione perché, per motivi legati ai figli, al momento ha scelto di continuare a vivere negli Stati Uniti. Per questo, presenzierà agli eventi con un collegamento Skype. Il lancio del libro è previsto per martedì 3 ottobre, e Tiziano Ferro non farà mancare la propria presenza on line. “Avrei voluto vedervi dal vivo - scrive Tiziano Ferro su una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram - mi piange il cuore. Ma spero di vedervi almeno tramite schermo”.