Elisabetta Canalis a cena con l'ex marito: che fine ha fatto Cimpeanu

Elisabetta Canalis a cena con l'ex marito Brian Perri. Nonostante il divorzio di qualche mese fa i due sono rimasti uniti per il bene della figlia Skyler Eva. E la coppia si è riunita proprio in occasione dell'ottavo compleanno della bambina, legata ad entrambi i genitori. Per non stravolgere la vita della piccola, l'ex Velina di Striscia la notizia ha scelto di restare a vivere a Los Angeles anziché rientrare in Italia come sogna da tempo.