"Fedez a Belve, la Rai blocca l'intervista di Francesca Fagnani"

L'intervista di Fedez a Belve non s'ha da fare. Stando a quanto riporta TvBlog il rapper non sarà ospite di Francesca Fagnani nel fortunato programma di Rai 2. I recenti problemi di salute - il 33enne è stato operato d'urgenza per due ulcere - c'entrerebbero ben poco: pare che la Rai abbia posto un veto sull'ospitata del marito di Chiara Ferragni. Il motivo? Questioni legate al passato e mai dimenticate.