Belen sta ancora male: le parole di Mara Venier a Domenica In

Belen Rodriguez sta male. Da tempo circola questa notizia sul web ma solo ora è stata confermata da Mara Venier a Domenica In. "Doveva venire qui proprio oggi ma sta male", ha confidato la conduttrice Rai nella puntata dell'1 ottobre. La soubrette argentina era attesa da zia Mara per una intervista a tutto tondo dove parlare dell'addio a Mediaset, dell'ennesima rottura con Stefano De Martino e del nuovo amore Elio Lorenzoni. Alla fine è saltato tutto. "Conosco bene in profondità chi è Belen. Lei verrà, appena ha voglia", ha aggiunto la Venier, che ha già intervistato la collega più giovane nel 2021.