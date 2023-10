Ignazio Moser: "Nessuna crisi, ecco quando sposerò Cecilia Rodriguez"

Questo matrimonio s'ha da fare. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez diventeranno presto marito e moglie dopo aver rinviato quest'anno le nozze per motivi logistici. "Certo che ci sposiamo. Quando ci sarà il matrimonio? L’anno prossimo, nel 2024. Le voci sulla crisi? Tutte chiacchiere. I gossip nascono ovunque. Figuriamoci per due come noi che hanno visibilità nel mondo dello spettacolo", ha detto l'ex ciclista a Nuovo.