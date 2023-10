Elodie difende la sua foto senza veli e rilancia: i fan impazziscono

MILANO - Elodie fa di nuovo impazzire i fa, difendendo la scelta di posare nuda prima per il lancio del singolo A Fari Spenti e poi dell'album. "Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera", ha detto Elodie a Milano presentando il suo clubtape Red Light e dribblando le critiche per gli scatti senza veli. La cantante quindi torna sul tema della libertà di mostrarsi, senza nessuna marcia indietro. "Tanti mi hanno detto che non c'è bisogno, invece ce n'è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me è arte e libertà".