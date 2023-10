Neymar papà per la seconda volta: è nata la piccola Mavie

In attesa del primo gol in Saudi Pro League (ma intanto è arrivato il primo centro nella Champions asiatica), Neymar ha annunicato insieme alla compagna Bruna Biancardi la nascita della loro figlia: si chiama Mavie. La lieta notizia è stata data dalla coppia su Instagram e non sono mancati commenti dei vip brasiliani, amici di sempre e anche gente comune. Insomma, erano tutti i felici per l'arrivo di Mavie. “La nostra Mavie è arrivata per completare le nostre vite. Benvenuta figlia! Sei già molto amata da noi… grazie per averci scelto”, il messaggio lasciato sui social da Neymar e Bruna Biancardi.