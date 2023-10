Paola Di Benedetto e il gesto d'amore per Raoul Bellanova

Una storia d'amore importante quella tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. Quello che per tanti era solo un flirt estivo è diventata una relazione intensa. I paparazzi di Chi hanno immortalato la coppia a Torino, al supermercato a fare la spesa. Come fa sapere la rivista, "Paola e Raoul hanno seguito il loro cuore, si sono buttati a capofitto non solo in una travolgente love story, ma hanno iniziato anche a fare prove di convivenza".