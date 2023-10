Belen, fuga improvvisa da Milano senza figli: dove vive ora

Belen in crisi: la scelta di lasciare Milano

Al burrascoso rapporto con l'ex marito sì è aggiunto anche l'addio a Mediaset per la 39enne showgirl argentina, ex conduttrice del programma televisivo 'Le Iene' che avrebbe così deciso di cambiare aria, probabilmente per ritrovare un po' di serenità. Secondo quanto rivelato dal sito 'Dagospia' infatti, Belen avrebbe lasciato Milano e si sarebbe trasferita a Brescia dal nuovo fidanzato Elio Lorenzoni ma senza portare con lei i figli Santiago e Luna Marí, rimasti con i rispettivi padri Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.